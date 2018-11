Túnel da Madalena do Mar encerrado durante a noite entre amanhã e sexta-feira

A Direcção Regional de Estradas vai encerrar durante a noite a variante da Madalena do Mar, a ER 101 – VE3 – Túnel da Madalena do Mar para a realização de trabalhos relacionados com a instalação de equipamentos de segurança neste túnel. A circulação estará encerrada ao trânsito entre as 21 horas e as 6 horas da manhã, entre esta quarta-feira e sexta-feira.

Como alternativa os condutores devem usar a Avenida 1.º de Fevereiro (Marginal da Madalena do Mar) até à entrada nascente do Túnel Madalena-Arco.