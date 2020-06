Tripulante do veleiro apanhado com cocaína na Madeira é figura conhecida em Itália

Guido Consigli, de 61 anos, e Claudio Paradisi, de 59 anos, oriundos de Génova, são os dois italianos detidos na quinta-feira no veleiro ‘Goldmund’ com 326 quilos de cocaína na marina da Calheta. A identidade dos suspeitos, que se encontram em prisão preventiva, foi avançada pela imprensa italiana, que revelou que o nome de um deles esteve envolvido num mediático caso no país transalpino.

Segundo o jornal genovês ‘Il Secolo XXI’, Guido Consigli está ligado à morte da condessa Fancesca Vacca Agusta, herdeira do poderoso fabricante italiano de helicópteros Agusta, que morreu em circunstâncias trágicas, em Janeiro de 2001, ao se precipitar de um penhasco junto à sua propriedade em Portofino, após consumir cocaína. Na sequência de uma investigação, várias pessoas foram a julgamento por implicação no fatídico acontecimento, e Guido Consigli acabou por ser condenado a um ano e quatro meses de prisão por ter ficado provado que foi no seu bar em Nervi que a condessa comprou a droga. No entanto, o arguido acabou por ser absolvido nas instâncias de recurso.

Aparentemente, o genovês continua a manter um bar na sua cidade mas nos últimos dois anos andou a navegar no continente americano (entre Miami, St. Marteen e Rio de Janeiro) com o veleiro ‘Goldmund’ e na companhia de uma actriz brasileira. Segundo o jornal ‘Il Secolo XXI’, dada a grande quantidade de droga apreendida pela Polícia Judiciária, a polícia de narcóticos italiana foi chamada a colaborar, no sentido de desvendar os meandros de uma eventual rede internacional. Nesse âmbito, admite-se a possibilidade da vinda de agentes italianos ao Funchal.