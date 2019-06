Travessa da Malta reabre ao trânsito ao fim de quatro meses

A Travessa da Malta, arruamento que fica situada junto ao antigo prédio da Insular de Moinhos, está finalmente reaberta ao trânsito.

Recorde-se que a rua esteve condicionada depois do incêndio ocorrido naquele prédio a 22 de Fevereiro. Entretanto, passaram-se cerca de quatro meses.

A reabertura da Travessa da Malta acontece depois de, no passado dia 25 de Junho, terem ocorrido trabalhos para fechar as entradas de acesso ao prédio, assim como de limpeza dos beirais da fábrica, tendo os mesmos sido acompanhados pela autarquia através do Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal.

O objectivo destes trabalhos estiveram relacionados com o facto de haver a possibilidade de queda de materiais na vida pública e de impedir que o espaço vedado continuasse a ser invadido por indigentes, criando-se assim as condições necessárias para a reabertura da rua.