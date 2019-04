Tratamentos fora da Região custaram 16 milhões em oito anos

O SESARAM pagou 16 milhões de euros, nos últimos oito anos, para tratamentos realizados fora da Região. Nas contas entram transportes, estadias e alimentação dos doentes enviados para o continente, Açores e estrangeiro. Esta é a notícia que faz a manchete da edição impressa de hoje,

Uma edição que também destaca os resultados de um estudo do Observatório de Educação da Madeira que traça o perfil dos alunos da Região e que conclui que são as raparigas as que mais conseguem concluir o secundário em três anos.

Depois da derrota com o Marítimo, Costinha volta a ser contestado no Nacional que está com as contas da manutenção complicadas.

Nesta edição também é destacada a notícia de um homem condenado a devolver 100 mil euros à ex-amante.

O Festival Aleste vai animar o Funchal durante três dias.

Tudo isto e muito mais na edição de hoje.