Tranquada Gomes recebeu alunos de artes visuais da APEL

O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, recebeu, esta quarta-feira, o director-geral da APEL, Padre Fernando Gonçalves, e um grupo de alunos do curso de Artes Visuais daquela escola, cujos trabalhos integram a Exposição “APELarte 2019”, patente no átrio da Assembleia Legislativa.

São 18 os trabalhos que se encontram em exposição no átrio da Assembleia Legislativa da Madeira, até ao dia 26 de julho, no âmbito da “APELarte 2019”, da autoria de alunos do 10.º, 11.º e 12.º anos do Curso de Artes Visuais da Escola da APEL, em áreas como o retrato, a natureza morta, a arquitectura, a paisagem e perspectiva, incluindo trabalhos em gesso e maquete.

Os materiais utilizados na realização dos trabalhos foram a tinta da china e a aguarela, a acrílica, o lápis de grafiti, a caneta caligráfica e o óleo.

Nos trabalhos expostos pelos alunos do 10.º ano, o ponto, a linha e a mancha foram as técnicas utilizadas. Os alunos do 11.º ano consolidaram a linguagem adquirida através da execução de exercícios cromáticos e da utilização de tintas a óleo. Por sua vez, os trabalhos dos alunos do 12.º ano do curso evidenciam uma consolidação das técnicas ao serviço da criatividade.

De referir que nesta mostra encontra-se exposta uma pintura do edifício da Assembleia Legislativa. Intitulada “A.L.R.A.M.” e realizada com tinta da china, é da autoria de Ângela Caires e foi cedida ao Parlamento regional.

No final do encontro, a jovem artista autora desta pintura ofereceu um retrato, a lápis de grafiti, ao Presidente da Assembleia.

Aos alunos, que se fizeram acompanhar pelos professores Luís Pérez e Filipe António, o presidente deste órgão legislativo expressou a sua satisfação pelo facto de o Parlamento acolher os trabalhos executados no Curso de Artes Visuais.