Tranquada Gomes manifesta pesar pelo falecimento de Alberto Vieira

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, manifesta o seu pesar pelo falecimento do historiador madeirense Alberto Vieira.

“À família enlutada, o Presidente da Assembleia Legislativa expressa as suas sentidas condolências”, refere através de uma nota de imprensa.

Alberto Vieira foi, desde o seu doutoramento na área dos descobrimentos e expansão portuguesa, um incansável investigador da história das ilhas atlânticas e deixa ao país e às regiões autónomas um legado de profundos conhecimentos sobre esta matéria, vertido em diversos livros, estudos e artigos técnicos.

Ao longo da sua carreira, foi consultor científico especializado na área dos descobrimentos portuguesas, pertenceu a várias academias da especialidade, presidiu ao Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA) e foi ainda investigador- convidado do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Foi distinguido pelos relevantes serviços prestados ao país com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique e será sempre recordado pela excelência do seu trabalho de investigação e compreensão do fenómeno da autonomia regional.