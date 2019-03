Trabalho de Alberto Vieira “não pode parar”

Decorreu hoje, no Centro de Estudos de História do Atlântico, a primeira sessão das ‘Tardes com História’ alusiva às comemorações dos ‘600 anos’, evento que não esqueceu o papel e importância do trabalho desenvolvido pelo historiador Alberto Vieira, falecido a 25 de Fevereiro.

“Este é o primeiro evento que fazemos com a não presença do Dr. Alberto Vieira e isso significa muito para nós todos, colegas e amigos dele, mas nós sabemos que ele queria que as coisas não morressem. E é isso que nós estamos a tentar fazer. A tentar dar sequência àquilo que foi iniciado e a tornar esta casa viva como ele quis sempre que fosse, porque nós temos aqui um conjunto de historiadores e pessoas da mais alta qualidade humana e científica, e temos capacidade de mostrar às pessoas que aqui se faz história, aqui se investiga, aqui se publica e aqui se divulga. Essa é a nossa ideia em relação ao Centro de Estudos de História do Atlântico, que agora se chama Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira”, referiu a directora regional da Cultura, Teresa Brazão, pedindo carinho ao trabalho que “já começou há muito tempo e que não pode parar”.

As ‘Tardes com História” é mais uma acção que surge enquadrada nas comemorações alusivas aos ‘600 anos’, tendo por objectivo promover o conhecimento sobre a história da Região, de forma aberta e próxima da população, numa viagem ao passado que permita (re)descobrir alguns dos episódios que marcaram a nossa evolução, durante estes seis séculos. Uma reflexão conjunta que se promove com base nos temas trabalhados dentro do próprio Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira, mas, também, recorrendo a outras análises levadas a cabo por entidades que tenham vindo a contribuir para a investigação histórica do nosso arquipélago.