Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 28 de Novembro

Reunião plenária na ALM

Às 09 horas, realiza-se a reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

‘Olhares sobre o Envelhecimento’ no Colégio dos Jesuítas

Às 09h15, acontece a abertura do VIII Colóquio ‘Olhares sobre o Envelhecimento’, no auditório do Colégio dos Jesuítas. A iniciativa contará com a presença de Augusta Aguiar, secretária regional de Inclusão Social e Cidadania.

Conferência na ACIF

Pelas 09h45, realiza-se a conferência ‘A compra e venda de empresas: arte ou ciência?’, nas instalações da ACIF.

Albuquerque visita obras de construção da ‘Via Expresso Fajã da Ovelha’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 10 horas, as obras em curso de construção da ‘Via Expresso Fajã da Ovelha – Ponta do Pargo – 2.ª Fase’, entre o sítio do Amparo e o centro da Ponta do Pargo.

‘A Química é Divertida’ com Jorge Carvalho

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará, pelas 10 horas, na acção de divulgação ‘A Química é Divertida’, que terá lugar nas instalações do Departamento de Química e do Centro de Química da Universidade da Madeira.

CDU realiza iniciativa na Zona Velha

A CDU promove, pelas 15 horas, na Zona Velha do Funchal, junto ao Forte de São Tiago, uma iniciativa que visa abordar a urgência política do debate público sobre aquela zona histórica classificada como conjunto arquitectónico de valor regional.

Inauguração do Dog Park

Pelas 11 horas, acontece a inauguração do Dog Park, nos Jardins da Ajuda. Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, estará presente na iniciativa.

Às 14h30, marca presença na sessão de abertura do XX Congresso Nacional de Gestão de Desporto, que se realiza no Pestana Casino Park Hotel.

Pedro Ramos na entrega de material de desencarceramento pesado

O secretário regional de Saúde e Protecção civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia de entrega de material de desencarceramento pesado com autonomia energética aos Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 12 horas, nas instalações da corporação.

Ireneu Barreto recebe Francisco Costa e Ricardo Vieira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 16 horas, no Palácio de São Lourenço, Francisco Costa e Ricardo Vieira, na qualidade de membros da Delegação da Região Autónoma da Madeira da Associação Fiscal Portuguesa.

Sessão de esclarecimento sobre universidades seniores

O Colégio dos Jesuítas recebe, pelas 14 horas, a sessão de esclarecimento sobre universidades seniores no Funchal.

7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego

Pelas 14h30, realiza-se a 7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Já às 15h30, acontece a 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo.

6.ª edição do concurso ‘Anjos Reciclados’

Às 14h30, a Casa de Saúde de Câmara Pestana promove a 6.ª edição do concurso ‘Anjos Reciclados’, que terá lugar no auditório da Casa de Saúde de Câmara Pestana.

Pedro Calado em Lisboa

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, reúne-se com o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, em Lisboa.

Reunião de Câmara

Às 16h30, serão prestadas declarações sobre a reunião de Câmara, no salão nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Conselho de Governo

Pelas 17 horas, serão prestadas declarações sobre o Conselho do Governo Regional, na Sala de imprensa da Quinta Vigia.

Luís Montenegro em encontro com militantes

Pelas 19 horas, Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD no Funchal, terá um encontro com militantes, no Boutique Hotel.