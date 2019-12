Todas as companhias foram aconselhadas a cancelar voos para a Madeira

“É pouco provável que algum avião aterre hoje no aeroporto da Madeira”. A garantia é dada ao DIÁRIO por fonte aeroportuária referindo que a NAV informou todas as companhias das condições de vento, que apesar de algum abrandamento entre as 15 as 18 horas de hoje, continuará a soprar acima dos limites recomendados. Por isso, todas as companhias foram desaconselhadas a voar para a Madeira.

Até às 14h tinham sido canceladas 22 das 32 chegadas previstas para hoje e 21 das 32 partidas da Madeira.

Perante a informação recebida, a TAP já informou que decidiu cancelar toda a operação prevista para hoje para a Madeira. A explicação dada pela companhia é que devido à continuação das más condições meteorológicas na Região, “e no sentido de minimizar os constrangimentos provocados pelas mesmas aos seus clientes, a TAP voltou hoje a reorganizar a sua operação para o Funchal”.

Para além de anunciar que os cancelados os voos de hoje foram cancelados, a TAP garante que os passageiros foram transferidos para voos de amanhã, levando a companhia a colocar dois A330 na rota Lisboa-Funchal.

A TAP assegura ainda que continuará a acompanhar o desenvolvimento da situação meteorológica. Por isso, admite retomar os voos se houver entretanto melhoria das condições no aeroporto da Madeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso laranja que foi ontem emitido para o vento no Arquipélago da Madeira.

Na costa Norte, costa Sul e regiões montanhosas da Madeira o aviso prolongou-se até às 21 horas de hoje.