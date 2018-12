THE HACIENDA – FAC 51: BILL BREWSTER estreia-se na Madeira!

“O que Bill Brewster não sabe sobre Disc Jockeying não vale a pena ser conhecido” – Jockey Slut. Pois é, esta é a melhor maneira de apresentar Bill Brewster, autor do aclamado livro “last night a DJ saved my life” e que promete tornar épica a sua noite de 30 de Dezembro.

Levando à letra o ditado popular “se Maomé não vai à montanha...”, o Pestana CR7 traz até si um dos residentes fundadores do mitico club Hacienda – FAC 51, recriando dessa forma a identidade única da discoteca que marcou toda uma geração no Reino Unido.

Bill Brewster, um dos Djs mais respeitados no mundo do Djing, mistura o soul music com kichdrums massivos, ritmos de influência latina, vocais incríveis e as melhores orquestras, criando o Set perfeito para todos aqueles que procuram uma mistura de vibes revivalistas e avant garde. Prepare-se então para uma noite repleta de dança e alegria ao som de Dubby Disco, Funk, Hip Hop e até Trip Hop.

Para todas as posh girls and gents, que apreciam a tradição, mas que querem algo verdadeiramente out of the box, a sua noite é connosco.

É caso para dizer que no dia seguinte à Hacienda – FAC 51 no Pestana CR7 a palavra de ordem será, “last night a DJ made the best time of my life”. Este é o mote da parceria Pestana CR7 / Puppetry Productions para a sua noite de 30 de Dezembro.

Reservas:

45€ (bar aberto) | no dia 50€

M.: fo.pestanacr7funchal@pestana.com

T.: +351291140480