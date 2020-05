Testes à covid-19 realizados nos lares da Madeira deram todos negativos

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil informa, através de um comunicado de imprensa, que todos os testes realizados aos colaboradores e utentes dos 34 Estabelecimentos Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) existentes na Região Autónoma da Madeira são negativos.

“As ultimas amostras foram colhidas no dia 20 de Maio, no Lar de Gaula, Casa Sagrada Família e Refúgio São Vicente de Paulo, no total de 113 pessoas (73 utentes e 40 colaboradores). A realização de testes covid-19 iniciou-se no dia 20 de Abril, no Lar Living Care de Câmara de Lobos, no total de 110 pessoas”, revela.

O mesmo comunicado, adianta que “a estratégia de rastrear os utentes mais vulneráveis à covid-19 prosseguiu e contemplou os 34 ERPI distribuídos pelos 11 concelhos, incluindo o Lar do Porto Santo”.

Acrescenta ainda que, “no dia 21 de Maio, foram recepcionados os resultados dos últimos testes realizados no dia anterior e são todos negativos, perfazendo um total de 2732 testes (1369 utentes e 1363 colaboradores)”.

“A par dos ERPI, neste período foi possível também realizar testes covid-19 às ajudantes domiciliárias na Região Autónoma da Madeira(580). As primeiras 100 profissionais afectas ao Instituto de Segurança Social da Madeira no concelho do Funchal foram testadas no dia 14 de Maio e as últimas no dia 19 de Maio”, sustenta.

Refira-se que a realização destes testes para despiste da covid-19 está enquadrada na estratégia regional levada a cabo pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.