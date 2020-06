Termina audição a antiga directora da DROTA

“Tentei esclarecer, no âmbito da minha actuação na DROTA, do que estava obrigada a cumprir (...) Estou ciente de que o Governo Regional tem feito um esforço em se adaptar cada vez mais à realidade”, concluiu a antiga directora regional Paula Menezes no final da sua audição, esta manhã de segunda-feira, na Comissão de Inquérito à actuação do Governo Regional no que se relaciona com a extracção de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira’ e que acaba de terminar.

Para as 15 horas de hoje, esta marcada a segunda audição no âmbito desta comissão, desta vez ao ex-secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves.