“Ter uma bandeira verde é uma responsabilidade e um desafio”

Decorreu, há pouco, na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, a cerimónia do hastear da bandeira verde referente ao programa Eco-Escolas, símbolo que premeia as escolas quanto as práticas e ambientais e que as desafia a fazer melhor.

Inicialmente, estava previsto a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, mas em sua representação marcou presença o director regional de Educação, Marco Gomes. A Câmara Municipal do Funchal fez-se representar pela vereadora Idalina Perestrelo.

Marco Gomes lembrou que “ter uma bandeira é uma responsabilidade e um desafio, o de fazer melhor”, enaltecendo todo o trabalho desenvolvido pela escola no que toca a formação e a consciencialização dos jovens para as questões do ambiente.

O director regional, enquanto discursava para os alunos, salientou que “nós precisamos de fazer diferente”, explicando assim que “devemos começar por ser um exemplo para os outros”.

“Os nossos actos reflectem-se nos que estão a nossa volta”, destacou, Idalina Perestrelo, referindo ainda que “com estas actividades estamos a semear jovens com valores que vão mudar o futuro”.