O Secretário Regional do Mar visitou hoje o Porto Santo. Nesta visita de trabalho à Ilha Dourada, Teófilo Cunha começou por visitar a lota, tendo verificado ‘in loco’ as condições das instalações, assim como a necessidade de melhorar “alguns equipamentos degradados” que estão à beira mar, e outros que precisam de manutenção para melhor servir os armadores e pescadores do Porto Santo.

Numa outra visita, Teófilo Cunha esteve reunido com os armadores e pescadores que aproveitaram a ocasião para levantar “algumas questões” nomeadamente, a “capacidade e quantidade de produção de gelo na lota, que está actualmente limitado”, uma vez que a construção da lota estava dimensionada para um determinado numero de barcos, sendo hoje de maiores dimensões.

Os pecadores e armadores chamaram ainda a atenção do governante para “o transporte do peixe para o Funchal”, nomeadamente, as dificuldades que sentem em entregar o peixe “a tempo e horas” no Funchal, para que seja distribuído pelo consumidor final.

Teófilo Cunha teve ainda tempo para uma visita de cortesia à Câmara Municipal do Porto Santo, onde abordou várias “situações da ilha”.

O Secretário esteve sempre acompanhado pelo assessor de Pedro Calado, no Porto Santo, Roberto Silva, com quem abordou “diversos assuntos de interesse local”.

No período da tarde, o governante foi dar uns mergulhos e visitar a corveta afundada na baía da ilha dourada.