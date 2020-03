Tendas junto à Consulta Externa do Hospital do Funchal

Está em curso a montagem de tendas militares junto ao serviço de Consulta Externa do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O DIÁRIO sabe que estas estruturas estão já a ser preparadas de modo a aumentar a capacidade de resposta do SESARAM face ao número casos de Covid-19 que possam surgir na Região. Estas tendas poderão vir a funcionar como um ‘hospital de campanha’, idêntico ao que tem acontecido em alguns hospitais do continente.

O Serviço Regional de Saúde prepara-se, assim, para uma situação em que os casos suspeitos possam vir a aumentar de forma rápida, exigindo mais camas e locais de isolamento de doentes.

De referir que todo o serviço da Consulta Externa, que funciona no edifício principal do Hospital Dr. Nélio Mendonça, foi já ‘desmantelado’ no final da semana passada e no decorrer do fim-de-semana, disponibilizando, deste modo, mais salas de isolamento para os doentes ou suspeitos.