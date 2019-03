Temperatura quase nos 25ºC na Ponta do Sol

Nesta terça-feira de sol e vento, enquanto a leste as rajadas que já sopraram de até 82 km/h junto à pista do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, colocam a operacionalidade aeroportuária intermitente, mais a Oeste é o calor a se fazer sentir com particular impacto, tendo já quase atingido os 25 graus na Ponta do Sol. O extremo da temperatura máxima, até a última hora, foi registado cerca das 13 horas no Lugar de Baixo, com o termómetro a subir até aos 24,9ºC.

Também no Funchal sente-se que esta terça-feira está mais quente comparativamente aos últimos dias. A estação do Observatório do Funchal já registou 24,0ºC (12h30) e a do Lido 23,4ºC (10h30).

Até ao início da tarde estas foram as temperaturas mais altas registadas hoje pela rede automática de observação meteorológica que o IPMA possui no Arquipélago – 19 na Madeira, 1 em Porto Santo, 1 na Selvagem Grande.

O vento que também tem atrapalhado, sobretudo no ar e no mar, até final da manhã tinha como rajada recorde do dia 112 km/h no Pico Alto.

No Aeroporto da Madeira, felizmente dá sinais de começar a amainar. Na última hora o máximo instantâneo baixou para 68 km/h.