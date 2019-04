Temperatura desceu abaixo de zero no Pico do Areeiro

Além dos períodos de céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros fracos já verificados em diferentes áreas geográficas da Região, este início de mês de Abril começa também com o regresso das temperaturas negativas nos pontos mais altos da ilha da Madeira, com o extremo da temperatura mínima a descer já hoje de manhã aos -0,7ºC no Pico do Areeiro. O último registo com temperatura abaixo de zero na Madeira havia ocorrido no passado dia 23 de Março (-1,5ºC, no Pico do Areeiro).

Também a rondar os zero graus foi a temperatura sentida na Bica da Cana já depois do amanhecer desta segunda-feira. Aqui a mínima mais baixa desde a meia-noite foi de 0,3ºC. A hipotética possibilidade de queda de neve esfumou-se com a ausência de precipitação, apesar de hoje já ter chovido em todos os sectores da Região, embora isoladamente.

O registo mais significativo de chuva desde as 00 horas ocorreu já quase ao final da madrugada na Ponta de São Jorge (4,2 mm). Mais cedo a chuva também molhou em Porto Santo (2,6 mm), no Lombo da Terça/Achadas da Cruz (1,9 mm) e no Lugar de Baixo/Ponta do Sol (1,1 mm), havendo ainda vestígios de precipitação na Ponta do Pargo, Bica da Cana e Santo da Serra.

Assinale-se ainda que nesta primeira metade do dia o Funchal regista as temperaturas mais amenas, tendo já ultrapassado a fasquia dos 20 graus, que é a temperatura máxima prevista pelo IPMA, hoje no Funchal.

A temperatura mínima do ar mais alta neste dia 1 de Abril foi também registada na cidade capital, com o mercúrio a não descer dos 15,1ºC no Lido.