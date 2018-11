Tem chovido mais a Norte, mas mais intensa a Sul

Com a chuva (e consequente franca visibilidade) a ser hoje a causa dos fortes constrangimentos no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo (29,3 mm/total) onde apenas os aviões de pequena fuselagem – Binter, vindo do Porto Santo, e Sata, proveniente dos Açores – conseguiram aterrar, até ao meio dia desta segunda-feira chuvosa os níveis de precipitação apurados na rede meteorológica do IPMA na RAM, apresentam três registos condizentes com o aviso amarelo, que vigora até à meia-noite.

Onde mais choveu, até final da amanhã, foi em Santana, que até às 12 horas já acumulava 53,2 mm (desde as 00:00), mas os períodos de chuva mais intensa, registados a meio da manhã, verificaram-se no Santo da Serra (13,5 mm/1h), Lombo da Terça (12,2 mm/1h) e Lugar de Baixo (10,1 mm/1h), os três locais, para já, com quantidade de aviso amarelo.