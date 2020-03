Técnicos de saúde da Madeira queixam-se de falta de máscaras

Há médicos e enfermeiros de centros de saúde e de hospitais da madeira, que se queixam da falta de equipamentos de protecção, nomeadamente, máscaras.

Ao DIÁRIO chegaram vários casos, mas há dois muito concretos. No centro de saúde do Bom Jesus os médicos queixam-se de não terem máscaras para sua protecção.

No Hospital dos Marmeleiros, as máscaras estão a ser racionadas. Ao que nos foi afirmado por profissionais daquela instituição, os enfermeiros não estão a usá-las, com duas excepções: aspiração e nebulização.

“Durante a pandemia Covid-19 os profissionais de saúde devem utilizar, de forma responsável, máscara cirúrgica quando em contacto directo com doentes”. Esta é uma das normas da DGS que os profissionais dizem não estar a ser respeitada. A medida está incluída na norma 1/2020, tem data de hoje e é assinada pela madeirense Graça Freitas, directora-geral da saúde.

Os sindicatos representantes dos médicos têm vindo a alertar para a falta de Equipamento de Protecção individual dos profissionais, havendo mesmo a recomendação para que se recusem a ver os doentes quando a protecção não estiver disponível.

O DIÁRIO solicitou esclarecimentos ao SESARAM, mas ainda não os obteve.