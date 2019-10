Taxa de juro no crédito à habitação baixa pelo terceiro mês consecutivo

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação na Região Autónoma da Madeira foi 1,017% em Setembro (1,027% no mês anterior), valor abaixo da média nacional, que foi de 1,065%.

Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no mês em análise, o capital médio em dívida baixou nove euros para 57.934 euros, bem acima do valor em dívida no país (53.213 euros) e cerca de 7 mil euros a mais que na outra região autónoma. Nos Açores, que continua a ter as taxas de juro mais baixas (0,968%) para compra de casa, o capital médio em dívida está agora nos 50.939, registando um aumento de 41 euros (em Agosto era de 50.898 euros).

Na Madeira, a prestação média vencida baixou um euro para 271 euros, euquanto a média nacional manteve-se nos 247 euros e nos Açores também manteve-se nos 222 euros. Basicamente, o capital amortizado manteve-se nos 222 euros, tendo os juros baixado um euro para 49 euros, após cinco meses na fasquia dos 50 euros, fruto também da quebra há três meses consecutivos das taxas de juro cobrados pelos bancos e instituições de crédito.