Taxa de inflação em Maio na Madeira caiu 0,5%

A taxa de variação média dos últimos doze meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC), na RAM, foi de -0,8%, segundo a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

No mês passado (Maio/2020), na Região Autónoma da Madeira (RAM), a variação média registada pelo IPC foi, assim, inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao observado no mês anterior.

Segundo a DREM, as classes do “Vestuário e calçado” e das “Comunicações” foram as que registaram as maiores variações negativas, com -4,5% e -4,2%, respectivamente. Em sentido inverso, as variações positivas mais expressivas foram observadas nas classes das “Bebidas alcoólicas e tabaco” (+1,7%) e “Restaurantes e hotéis” (+0,6%).

No País, o IPC registou uma taxa de variação média de 0,1%, valor inferior em 0,1 p.p. ao registado no mês precedente.

Em Maio de 2020, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, diminuiu 0,8% face ao mês anterior, tendo crescido 2,0% face ao mês homólogo.

No entanto, é na variação homóloga, ou seja, a variação de preços em relação ao mesmo mês do ano anterior (Maio de 2020 face a Maio de 2019) foi de -1,4 %, valor inferior em 0,5 p.p. ao registado no mês anterior.

A classe dos “Restaurantes e hotéis” apresentou a maior variação positiva (4,1%) e a classe “Vestuário e calçado” a maior variação negativa com -7,1%. As classes dos “Transportes” e do “Vestuário e calçado” foram as que mais contribuíram para a formação desta taxa, com -0,6 p.p. e -0.5 p.p., respetivamente.

A taxa de variação homóloga das rendas de habitação foi de 2,0% em Maio, valor inferior em 1,0 p.p. ao apurado no mês anterior.

A nível nacional, a taxa de variação homóloga, em Maio de 2020 foi igual a -0,7%, inferior em 0,5 p.p. ao registado no mês anterior.

Já a nível mensal, a variação dos preços, em Maio de 2020, foi de -0,6% (1,1% em Abril de 2020). Analisando por classes de despesa, verificou-se que as classes “Transportes” e “Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas” apresentaram as maiores variações negativas, com -2,1% e -1,6%, respetivamente. A classe dos “Restaurantes e hotéis” foi a que registou a maior variação positiva (+4,1%).

Em Maio de 2020, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, foi inferior em 0,8% ao registado no mês anterior.

A nível nacional, a taxa de variação mensal foi de -0,4%, valor inferior em 0,7 p.p. ao do mês anterior.