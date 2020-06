Tartaruga foi salva na Deserta Grande

A página de Facebook do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) destacou esta segunda-feira que a equipa de Vigilantes da Natureza, que está em serviço na Reserva Natural das Ilhas Desertas, encontrou no mar uma tartaruga-boba (Caretta caretta), aprisionada num amontoado de cabos, na passada sexta-feira, tendo procedido ao seu desemaranhar e salvamento.

“Felizmente este episódio acabou bem, pois a equipa retirou todas as redes e cabos envoltos no réptil marinho e após verificar que a tartaruga aparentava estar bem e sem ferimentos, libertou-a no mar, a Leste da Deserta Grande”, pode ler-se.

Ainda assim, o IFCN fez votos “que não volte a ficar refém de ‘armadilhas’ que proliferam no mar resultantes de acções e comportamentos humanos pouco adequados”, avisou.