TAP vai nomear um director geral para a Madeira

Continua esta segunda-feira a Comissão Eventual de Inquérito à política de Gestão da TAP em relação à Madeira, presidida pelo social-democrata José Prada. Hoje é ouvido o madeirense Bernardo Trindade, que ocupa o cargo de Administrador não Executivo do Conselho de Administração da TAP.

Bernardo Trindade admite que “a Madeira é a região mais falada no Conselho de Administração”, e que é “falada porque precisa”.

Eduardo Jesus quer saber, então, o que “é que se fala no Conselho de Administração que pode ser revelado?”.

O administrador não executivo da TAP revela que na sequência da vinda do Conselho de Administração da TAP à Madeira foi decidido criar a figura do director geral da TAP na Madeira, que ficará baseado no Aeroporto da Madeira, “para tratar das contingências que estão relacionadas com a companhia”.

Além disso, também se discutiu o problema dos cancelamentos que Bernardo Trindade diz terem decrescido: “de 3,4% para 0,7%, um valor assumido pela companhia como óptimo”.

Antes, Bernardo Trindade quis esclarecer: “Formalmente não sou um representante da Madeira no Conselho de Administração”, explicando que se assim fosse, outras regiões estariam em desvantagem. Para explicar, utilizou o Algarve como exemplo, região que “tem a melhor taxa de ocupação do país e onde [também] se sente falta de companhias aéreas”, mas não tem nenhum membro natural de lá.