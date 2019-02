Susana Prada diz que Governo tem estratégia para as alterações climáticas

O Governo Regional da Madeira tem em execução uma estratégia para fazer face às alterações climáticas.

Susana Prada explicou, hoje, a cerca de 30 alunos das Escolas Básicas de Santo António e do Curral das Freiras o fenómeno das alterações climáticas e o que o Governo Regional está a desenvolver para minimizar os seus impactos, vincando, contudo que “este é um dever de todos: cabe ao Governo o planeamento e os grandes investimentos estruturantes e à população o exercício de uma cidadania responsável”.

Focando-se, sobretudo, nas áreas do Ambiente, embora a Estratégia-Clima Madeira seja um documento multidisciplinar, que envolve diversos sectores, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais destacou o que está a ser feito “na prevenção e vigilância dos incêndios florestais, no combate ao desperdício de água e na energia”.

Na prevenção e vigilância dos incêndios florestais, a precisou que a Madeira tem investido fortemente na limpeza de terrenos e remoção de invasoras e lembrou a criação da faixa corta-fogo, no Caminho dos Pretos, a limpeza de caminhos florestais e as campanhas de sensibilização e prevenção que têm sido lançadas.

Nesta área, Susana Prada destacou também os projectos de reflorestação que têm sido levados para o terreno, “de modo a conseguirmos uma floresta mais resistente a incêndios e um solo menos sujeito a erosão”.

Quanto ao combate às perdas de água, foram realçados os investimentos na recuperação de levadas e das redes de abastecimento e ainda as campanhas de sensibilização.

“Num cenário de alterações climáticas torna-se imperioso o aumento da capacidade de armazenamento de água, algo que a Região está a fazer ao investir na construção da barragem do Paul da Serra e no Túnel do Pedregal. A construção da barragem do paul da serra irá permitir diminuir as nossas emissões de CO2. Com este projecto, a taxa de energias renováveis na produção de electricidade vai passar de 30% para 40%.”,acrescentou Susana Prada.