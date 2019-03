Susana Prada distribuiu 450 plantas pelos funcionários para assinalar o Dia das Florestas

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA) ofereceu hoje uma planta aos seus funcionários, como forma assinalar o Dia Internacional das Florestas, relembrando e promovendo a importância da floresta através deste acto simbólico.

No total, foram disponibilizadas, no Edifício do Campo da Barca, cerca de 450 plantas, desde arbustos e árvores de espécies indígenas e endémicas da Madeira, como é o caso, do dragoeiro, da estreleira, do gerânio, do massaroco, do barbusano, do loureiro e do zimbreiro.

Durante a distribuição dos exemplares, que contou com a participação da Secretária Regional, Susana Prada, foram fornecidas informações sobre as características e especificidades de cada planta, de modo a que cada pessoa pudesse escolher a espécie que melhor se adapta ao local onde irá ser plantada.

“Adquirimos uma nova forma de olhar pela nossa floresta nativa e este novo olhar não tem de se esgotar numa acção ou num dia dedicado pelo calendário. Pode ser substituída por outras iniciativas e por outros contributos de cidadania, como o gesto simples de cuidar”, frisou Susana Prada.

O Dia Internacional das Florestas foi comemorado pela primeira vez em Portugal em 1907, com a designação de ‘Festa da Árvore’. Ao longo dos tempos a iniciativa foi ganhando importância, conquistado simpatizantes e mudado de designação.

Em 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que declara o dia 21 de Março, como o Dia Internacional das Florestas, bem como a possibilidade de se organizar, anualmente, estas comemorações. O objectivo destina-se a sensibilizar as populações para a importância da floresta na manutenção da vida na Terra.