Susana Prada afirma que a Madeira possui cada vez melhores resultados na qualidade do ambiente

A secretária regional do Ambiente e Recursos naturais, Susana Prada, reconheceu hoje, durante a cerimónia de entrega de Bandeiras Verdes às escolas do concelho da Ribeira Brava, que “as escolas, professores, funcionários, alunos e famílias têm feito um excelente trabalho na mudança de atitudes e comportamentos”. O que, no seu entender, “tem levado a Região Autónoma da Madeira a obter cada vez melhores resultados na qualidade do ambiente, desde o mar, ao ar e à diminuição da produção de resíduos, nos quais se incluem os plásticos”.

De acordo com a governante, esta mudança de comportamentos “é um caminho que se faz com a ajuda e contributo de todos”, tendo realçado o facto de estarem no “bom caminho”.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, aproveitou a cerimónia para congratular as secretarias regionais da Educação e do Ambiente e Recursos naturais pelas “políticas ambientais que têm promovido junto das escolas, incentivando-as a desenvolverem projectos que criam ‘eco-gestos’ amigos do ambiente”.