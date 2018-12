SITAM envia carta aberta a director regional do Trabalho

O Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Região Autónoma da Madeira (SITAM) escreveu uma carta aberta ao director regional do Trabalho para que este não permita que os feriados de 25 de Dezembro e 1 de Janeiro sejam incluídos pelas direcções das empresas dos supermercados e hipermercados como simples dias de descanso para a totalidade dos funcionários, como aconteceu em 2017, denuncia Ivo Silva.

“Em 2017 elaboraram horários de trabalho com o 25 de Dezembro e o 1.º do Ano como dias de descanso para todos os trabalhadores. Deste modo, evitaram que alguns trabalhadores tenham 3 dias de descanso semanal e aos outros seja pago trabalho extraordinário”, refere no documento, lamentando a situação e apelando à intervenção de Savino Correia.

O SITAM defende que as relações laborais “não são relações mera ou unicamente legais e que a moral também deve ditar as suas regras e ser ouvida”.