SINDEPOR anuncia compromisso do Governo Regional com os enfermeiros

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) esteve esta tarde reunido com o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, num encontro onde foram debatidos vários assuntos da actualidade dos enfermeiros.

Aquele sindicato, que esteve representado pelos dirigentes Evaristo Faria, Elda Martins e Óscar Ferreirinha, emitiu há pouco uma nota de imprensa, onde revela que “existe compromisso do Governo relativo à notificação por pontos, a partir do fim de Março de 2019”. Essa pontuação será de 1,5 pontos desde 2004 até 2014 e 2 pontos por biénio a partir de 2014, acrescenta o SINDEPOR.

Aquele sindicado destaca ainda o compromisso do Governo “quanto ao descongelamento e início de pagamento no mês de Maio, de 25% das verbas a atribuir por este reposicionamento remuneratório”.

Na audiência foi ainda discutido “a abertura do processo negocial de um acordo de empresa entre o SESARAM e os enfermeiros”, que englobe “todos os enfermeiros independentemente do vínculo ou sindicalização”. Processo esse que, adianta a nota de imprensa, “irá permitir a possibilidade de integração de uma carreira a nível regional, no caso de a nível nacional manter-se o braço de ferro entre os enfermeiros e o Governo”.

Este processo, vinca o sindicado é reversível, “no caso de haver melhores condições a nível nacional”.

O SINDEPOR revela, ainda, que endereçou convite a outras estruturas sindicais na Região, no entanto “infelizmente não nos foi dado ‘feed-back’ positivo no sentido de avançarmos em conjunto neste acordo que seria benéfico para toda a classe”.