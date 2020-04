A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que, no próximo dia 24 de Abril, haverá interrupção do abastecimento de água potável na freguesia de Água de Pena.

O corte deve-se aos “trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no Concelho de Machico, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas”, explica a ARM em comunicado de imprensa.

Assim, entre as 14 e as 18 horas, de sexta-feira, deverá faltar água no Sítio da Igreja e no Bairro dos Pescadores.