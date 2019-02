SESARAM revela que deram entrada 152 pessoas no Serviço de Urgência Hospitalar

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E) informa, através de uma nota de imprensa, que no dia de hoje, dia 25 de Fevereiro, até ao final da manhã, deram entrada 152 pessoas no Serviço de Urgência Hospitalar, destes a maioria corresponde a atendimentos urgentes e cerca de 24% corresponde a atendimentos pouco urgentes (doentes triados com verdes).

“O recurso por parte da população ao Serviço de Urgência Hospital por motivos não urgentes tem vindo a diminuir. Contudo, na sequência do calor atípico registado nestes dois dias o número de pessoas a recorrer às urgências está a aumentar, em particular pessoas mais vulneráveis, idosos, crianças e doentes crónicos, pelo que importa recordar as recomendações veiculadas”, revela.

Perante este cenário, e conjugado com a já habitual actividade do Serviço de Urgência, informa que, neste momento, “encontram-se alguns utentes (na Urgência Hospitalar) a aguardar internamento” e que “a disponibilização de camas para o internamento, por vezes, é dificultada pelo facto das camas estarem ocupadas por situações de altas clínicas”.

“Por fim, o SESARAM reconhece que a abertura de mais espaços de consulta nos Cuidados de Saúde Primários tem evitado o recurso por parte da população ao Serviço de Urgência Hospitalar (situações não urgentes), o que tem resultado em melhores respostas à população por parte dos Serviços de Saúde. Assim, é de extrema importância manter esta tendência, do recurso aos Cuidados de Saúde Primários perante as situações não urgentes”, concluiu.