SESARAM premiou 297 dadores de sangue

Casa cheia na ‘Festa dos Dadores de Sangue’ que se realizou este sábado, no Centro de Congressos do Hotel Vidamar, numa organização do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM.

No certame que é realizado anualmente a fim de celebrar o Dia Nacional do Dador de Sangue, efeméride assinalada em Portugal a 27 de Março, foram entregues diplomas e medalhas a um total de 297 dadores do Serviço Regional de Saúde. Nesse sentido, 146 diplomas destinaram-se a pessoas que já fizeram 10 dádivas de sangue até hoje, enquanto 87 medalhas em cobre foram entregues a dadores que já deram mais de 20 vezes o seu sangue que pode salvar vidas.

Já no que diz respeito a medalhas prateadas, que correspondem a dadores que já fizeram 40 dádivas ou mais, foram entregues 39 ‘galardões’, ao passo que as insígnias douradas foram entregues a 22 dadores, que já cumpriram 60 dádivas. O destaque vai também para as três medalhas especiais entregues a três dadores, que já assinalaram as 100 dádivas de sangue.

Os números de dádivas de sangue ganharam ainda mais proporção durante 2018. O SESARAM conta com cerca de três mil dadores e só no ano passado surgiram 812 novos interessados em dar sangue, embora só 646 estivessem aptos a fazê-lo. Procederam ao longo do ano transacto a 5.912 colheitas e 5.100 transfusões.