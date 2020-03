SESARAM avança com pré-triagem na Urgência

Uma estrutura em vidro situada à entrada do serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça vai servir para detectar casos suspeitos de infecção pelo Covid-19, vedando o acesso directo dos doentes às salas de triagem de adultos e crianças. A notícia da nova divisão para a espécie de pré-triagem, faz a manchete do DIÁRIO da edição impressa desta quinta-feira.

A investigação da Autoridade Tributária e do Ministério Público, que originou buscas na casa do presidente do Marítimo e no complexo desportivo de Santo António, também é destaque na edição de hoje. A Operação ‘Fora de Jogo’ já fez dezenas de arguidos por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

O Mercado de Usados arrancou ontem no Madeira Tecnopolo e o DIÁRIO avança que sete em cada dez carros vendidos na Madeira são de segunda-mão.

A notícia de que a directora de Serviços da Secção do Processo Executivo da Segurança Social antecipa o afastamento do cargo, depois de mais de dez anos como principal responsável pelo processo de execuções para recuperar dívidas, é outra das histórias que a edição impressa do DIÁRIO conta. Para já, adiantamos que o Tribunal de Contas arrasou a actuação da dirigente em relatório recente.

O vendaval que se espera na Região é outro dos temas de capa, prevendo-se que rajadas até 80 quilómetros atinjam já hoje zona do aeroporto.

