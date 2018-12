SESARAM acompanha 112 doentes com Esclerose Múltipla

O dia 4 de Dezembro é o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla e o Serviço Regional de Saúde promove uma série de acções para mostrar as dificuldades sentidas pelas pessoas com esta doença.

No AESARAM, são 112 os doentes que são acompanhados no Serviço de Neurologia, na Consulta Externa, localizada no Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Paralelamente a esta actividade, decorre amanhã, na FNAC, pelas 19h:00, uma Conferência dedicada à Esclerose Múltipla, com a participação de dois profissionais do SESARAM, o médico neurologista, Amando Morganho e a enfermeira da Consulta Externa, Patrícia Rodrigues.