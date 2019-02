Serviços prestados no Centro de Saúde da Calheta transferidos para os Prazeres

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, E.P.E) informa, através de uma nota de imprensa, que a partir do dia 25 de Fevereiro, os serviços disponibilizados à população no Centro de Saúde da Calheta começam a ser transferidos para o Centro de Saúde dos Prazeres, localizado no mesmo concelho.

A partir do dia 25 de fevereiro: As consultas passam a ser realizadas no Centro de Saúde dos Prazeres e a partir do dia 1 de Narço o Serviço de Atendimento Urgente inicia o seu funcionamento, no novo espaço, adjacente ao Centro de Saúde dos Prazeres.

A mesma nota recorda que” esta transferência temporária de serviços a partir do Centro de Saúde da Calheta para a Unidade dos Prazeres surge em virtude do arranque da empreitada de beneficiação deste Centro de Saúde localizado no sítio da Estrela, na Calheta”.

“Para garantir que todas as valências fossem asseguradas em pleno, foram efetuados ajustamentos nomeadamente ao nível dos internamentos e foram asseguradas as transferências dos materiais clínicos para as novas instalações.

Ainda, e por forma a minimizar quaisquer constrangimentos relativamente à acessibilidade dos utentes, a rede de transportes públicos foi reforçada com novas carreiras e prolongamento de outras existentes até aos Prazeres. Este reforço do Serviço de Autocarros, de segunda a sexta-feira, será conforme horário em anexo, e terá paragem junto ao edifício do Centro de Saúde dos Prazeres”, acrescenta.

Diz ainda que “o Serviço de Saúde da RAM agradece a compreensão da população e relembra a importância desta intervenção. Mais informa que o novo espaço reúne as condições ideais para continuar a prestar cuidados de saúde à população com qualidade e segurança”.

Recorda também “que esta intervenção no Centro de Saúde da Calheta irá resultar em melhores condições de atendimento, melhores condições de prestação de cuidados de saúde, com benefícios directos para a qualidade de vida e bem-estar da população”.

“Os profissionais afectos ao Centro de Saúde da Calheta aguardam por si, nas novas instalações, no Centro de Saúde dos Prazeres - Picos, com o mesmo empenho e profissionalismo”, concluiu.