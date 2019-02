Serviço de Hemato-Oncologia tem nova estrutura organizacional

O secretário Regional da Saúde visitou hoje o serviço de hemato-oncologia para transmitir a evolução do Servilo Regional de Saúde na área da oncologia. Depois de um período de grande dificuldade, sobretudo em termos de recursos humanos, onde foi preciso recorrer a parcerias com o Hospital Santa Maria, Pedro Ramos salienta que a Madeira está numa situação diferente, com oito médicos a trabalhar no serviço de hemato-oncologia.

Este serviço foi alvo de uma reestruturação organizacional e desde 1 de Fevereiro, passou a estar dividido em duas unidades funcionais: Unidade de Oncologia Médica e Unidade de Hematologia Clínica.

Com uma reorganização médica, as duas Unidades (Hematologia e Oncologia) passaram a funcionar de forma independente, mantendo-se sob alçada do mesmo Serviço (Serviço de Hemato-Oncologia), liderado pelo médico oncologista Fernando Aveiro.

Refira-se que até à data, os médicos afectos ao Serviço de Hemato-Oncologia tratavam os utentes acompanhados por ambas as especialidades (Hematologia e Oncologia). No entanto, com a vinda de novos especialistas que integraram ambas as especialidades deixou de se justificar esta organização médica e viabilizou-se esta divisão funcional.

Esta reestruturação organizacional irá possibilitar, segundo o secretário Pedro Ramos, uma maior funcionalidade dos serviços e, sobretudo, uma melhor resposta às necessidades dos utentes, em tempo útil, com eficiência máxima.

A coordenação da Unidade de Oncologia ficou a cargo da médica oncologista Paula Vieira, primeira oncologista médica de formação no SESARAM, desde 2007 (única oncologista durante 7 anos). A Assistente Hospitalar de Oncologia Médica do SESARAM é formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Por seu turno, Elizabeth Brazão Luís, Hematologista do SESARAM, assumiu a coordenação da Unidade de Hematologia Clínica. Iniciou a sua actividade no SESARAM em 2000, tem o grau de Consultora de Hematologia Clínica da Carreira Médica Hospitalar e é a Coordenadora da Unidade de Neutropénia desde 2012. Elizabeth Brazão Luís é formada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

O serviço prestado nas unidades funcionais do Serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM mantém-se no mesmo espaço físico, são partilhados os recursos físicos e humanos do Hospital de Dia e do Internamento, mas passam a funcionar de uma forma independente (hematologia por um lado e oncologia por outro).

Esta reorganização vai permitir que os médicos “dediquem-se exclusivamente aos utentes da sua especialidade (doentes do foro hematológico ou oncológico), possibilitando uma melhor gestão dos recursos disponíveis e uma melhor resposta aos utentes, sem acarretar mais custos para o Serviço de Saúde”, salienta Pedro Ramos.

Neste momento, integram a Unidade de Hematologia Clínica quatro médicos especialistas e a Unidade de Oncologia Médica, cinco médicos especialistas.

Recorde-se que o Serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM foi criado em 1987 e ao longo dos anos funcionou com apenas dois médicos (Joaquim Gouveia e Mário Passos) que asseguraram a prestação de cuidados nas duas áreas, hematológica e oncológica, na Região Autónoma da Madeira.