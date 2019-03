Serviço de Defesa do Consumidor fez cerca de 73.200 atendimentos em 20 anos

Foi inaugurado, esta sexta-feira (15 de Março), o Balcão da Delegação Regional da DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, localizado na Loja do Munícipe do Caniço.

“O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor que hoje se comemora é um dia que diz respeito a todos e a cada um de nós enquanto consumidores. Esta data e o que ela representa é, sem dúvida a mais adequada para a inauguração de uma estrutura destinada à defesa dos consumidores”, sublinhou a secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, que presidiu à inauguração em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na ocasião marcou também presença uma delegação da DECO, com representantes nacionais e regionais, encabeçada pelo presidente a Vasco Colaço.

No espírito de cooperação entre o Governo Regional e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, enaltecido ao longo do discurso de inauguração, a mesma delegação marcará presença, esta tarde, no seminário ‘20 Anos de Defesa do Consumidor na Região - Transformando Conflitos em Soluções’, que vai decorrer no Colégio dos Jesuítas, para assinalar o vigésimo aniversário do Serviço de Defesa do Consumidor.

Rita Andrade revelou que, ao longo destas duas décadas de existência na Região, o Serviço de Defesa do Consumidor procedeu a cerca de 73.200 atendimentos (58.800 respeitantes a pedidos de informações e os restantes com reclamações).