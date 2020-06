Sérgio Marques afirma que Madeira pode receber 60 milhões de ajudas adicionais da UE

O deputado Sérgio Marques (PSD) destacou, esta tarde, a importância da reunião do Conselho Europeu que decorre no final da próxima semana, apelou ao consenso e à solidariedade entre os Estados-Membros nas propostas para o Fundo de Recuperação e sublinhou que existe uma verba adicional, destinada às regiões ultraperiféricas, que pode vir a beneficiar a Madeira em cerca de 60 milhões de euros.

Na opinião do deputado madeirense à Assembleia da República, expressa numa nota de imprensa divulgada esta tarde pelo PSD, o encontro de quinta e sexta-feira assume “uma importância vital para que cada um dos países faça um esforço de aproximação de posições e garanta que, tão cedo quanto possível, esse Fundo possa estar a funcionar e possa cumprir com o seu objectivo, que é o de disponibilizar ajuda financeira para acorrer e atender às inúmeras necessidades resultantes da crise económica e social sem precedentes que vivemos, em função da pandemia”. Sérgio Marques recorda que o Fundo de Recuperação está dotado, de acordo com a proposta da Comissão, de 750 mil milhões de euros, dos quais 500 mil milhões de euros são a fundo perdido. Em seu entender, a criação deste instrumento de apoio “é um claro sinal de esperança que nos chega de Bruxelas”. A solidariedade é reforçada “quando, nesta proposta da Comissão Europeia, há uma verba adicional para as regiões ultraperiféricas, através da qual a Madeira poderá vir a ser contemplada em cerca de 60 milhões de euros, somando este apoio a todos os outros recursos que irão provir dos Fundos Estruturais”, adiantou o mesmo representante do PSD, considerando que esta verba adicional “é uma óptima noticia, até porque todos esses recursos financeiros poderão ser utilizados para reforçarmos a resposta às necessidades das famílias, do mundo empresarial e da manutenção de emprego que é extremamente importante, nesta crise”.

“Espera-se que o Estado Português possa também ser solidário com a Madeira, o que não tem acontecido nos últimos meses”, acrescentou, lembrando as recentes declarações da Presidente da Comissão Europeia, que afirmou que seria importante não deixar nenhum país ou região para trás. O deputado eleito pelo PSD-Madeira à Assembleia da República espera, pois, que esta mensagem chegue também ao Governo português, “de modo a que, conjuntamente, possamos responder e apoiar, da melhor forma, todos os cidadãos, empresas e famílias a superarem esta gravíssima crise económica e social que estamos a viver na sequência da pandemia”.