Selecção Portuguesa joga este sábado sem Ronaldo

Liga das Nações – Portugal

A Selecção Nacional joga, pelas 19h45, no estádio Giuseppe Meazza, em San Siro (Milão), contra a Selecção de Itália, no jogo a contar para o apuramento para a ‘Final Four’ da Liga das Nações.

Recorde-se que Portugal é líder do grupo 3, da Liga A, somando duas vitórias, uma delas contra a Itália, e que um empate é suficiente para garantir a qualificação para a ‘Final Four’ da Liga A.

O astro madeirense, Cristiano Ronaldo não consta na lista de convocados para este jogo.

Dia Mundial do Não Fumador

A data visa sensibilizar as populações para os factores de risco associados ao consumo de tabaco e divulgar as formas mais eficazes para deixar de fumar. É assim um dia de reflexão, mas também de acção, podendo ser o dia ideal para se decidir a deixar de fumar. Participe pela sua saúde!

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Escola Básica e Secundária de Machico e o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM (IASAUDE,IP-RAM) através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) vão assinalar esta data, na Escola Básica e Secundária de Machico, pelas 15 horas, com o seguinte programa:

15h00 – Abertura e boas vindas

15h05 – Apresentação da campanha “Valoriza-te”

15h15 – Palestra com a Enf.ª Susana Rodrigues – Consulta de Cessação Tabágica

15h40 – Testemunho Consulta de Cessação Tabágica

15h30 – Testemunho dos atletas do Clube Desportivo Nacional e autógrafos

16h00 – Apresentação do “Trail Pela Vida” – 8 dezembro

16h10 – Fim das actividades

“Nós não fumamos e...somos felizes!”

Visite estes dias as frases de sensibilização que marcam o Dia Mundial do Não Fumador, um trabalho levado a cabo pelas alunas, Catarina e Joana, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares- Ribeira Brava.

Alguns exemplos

Pelo seu coração...não fume! Fumar para quê?

Fumar? Não obrigado, gosto de viver.

Cada cigarro é um prego no caixão, não fume.

Se não for por si, então que seja por aqueles que o amam.

Convenção Autárquica PS-Madeira

O Partido Socialista da Madeira organiza, este fim-de-semana, a sua Convenção Autárquica. O evento realiza-se no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

No primeiro dia, terá uma componente formativa, alusiva às várias áreas que dizem respeito às autarquias, sejam câmaras municipais ou juntas de freguesia.

O segundo dia será dedicado às intervenções políticas e ao debate sobre as políticas locais

Liga Revelação

O Estádio da Madeira é o palco do jogo entre o Marítimo e o Belenenses, pelas 11 horas, num jogo de sub-23, a contar para a Liga Revelação.

‘Cozido de Portugal’

Será servido, pela hora de almoço, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos o “Cozido de Portugal”, num claro foco para os amantes de enchidos. Esta iguaria será confeccionada pelas mãos de um dos melhores “artistas” por detrás dos tachos, o chefe Nuno Diniz.

Uma viagem à descoberta dos sabores onde serão apresentadas mais de 80 variedades de enchidos, dos mais variados recantos de Portugal.

Música na ALM

O salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira é o palco do concerto do ‘Quinteto de Sopros e Solistas Orquestra Clássica da Madeira, pelas 18 horas.

Os bilhetes custam entre 5€ e 10€ e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 9 horas às 22 horas e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Torneio de Golf

Último torneio pontuável para as ordens de mérito ‘NOS’ do Clube de Golf Santo da Serra (CGSS). O Troféu João Sousa, torneio de nível A, conta com 83 golfistas que vão desafiar o percurso Machico-Desertas do CGSS, com início em ‘shotgun’ a partir das 9 horas.

Exposição ‘Salobros Afetos’

O Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS) apresenta, pelas 18 horas, na Galeria de Exposições Temporárias, a mostra “Salobros Afetos”, de Carla Cabral.

Alerta para o agravamento do estado do mar no arquipélago da Madeira

A previsão de agravamento das condições meteorológicas e oceanográficas na Região, na manhã de sábado.