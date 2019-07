Seis maneiras de ECONOMIZAR com uma limpeza mais inteligente

Sabia que há uma diferença entre a limpeza dura e a limpeza inteligente? Ambas podem ser eficazes, mas apenas uma pode dar um nível consistente de limpeza, poupando-lhe tempo, dinheiro e stress desnecessário.

Desde a manutenção adequada dos seus produtos de limpeza até à implementação de novos sistemas e processos, descrevemos seis maneiras de ajudar a economizar limpando de maneira mais inteligente.

1) Determine uma estratégia de limpeza

Faça um plano e crie um padrão de limpeza (por exemplo: ao entrar na divisão do espaço que pretende limpar, comece a limpar tudo de cima para baixo e da esquerda para a direita).

Ao fazê-lo irá acabar por ter uma limpeza mais consistente, pois independentemente do aspecto (mais ou menos sujo) irá acabar por limpar tudo por igual e sem ter que voltar atrás.

2) Separe os produtos e utensílios por zona que pretende limpar e coloque-os, por exemplo, num balde, transportando-os para a zona pretendida.

Deste modo terá tudo o que precisa à mão, impedindo de voltar atrás para ir buscar algum produto ou material que se esqueceu e evitando os riscos de contaminação cruzada.

3) Comece por limpar o pó e aspire apenas no fim

Inicie a limpeza pelas partes mais altas, limpando o pó de cima para baixo. Só depois de acabar a limpeza é que deve aspirar.

Isto porque quando limpamos o pó das superfícies, este cai no chão, daí fazer sentido apenas aspirar no final do processo.

4) Não se esqueça dos rodapés, tapetes e tecidos, como cortinas e sofás

Este tipo de superfícies acumulam muito pó e são partes que muitas vezes nos esquecemos de limpar com a frequência desejada.

5) Escolha os produtos certos para cada tipo de limpeza

Sempre que possível, adquira produtos concentrados e dilua de acordo com as instruções ou utilize sistemas de diluição automática, que poupam tempo, produto e dinheiro.

6) Mude para microfibra!

Materiais de limpeza em microfibra são extremamente eficientes quando comparados a outros materiais, como o algodão ou flanela, porque este tipo de fibra “atrai” o pó em vez de apenas o arrastar.

Alguns estudos comprovam que os acessórios em microfibra são 80% mais eficientes que os acessórios tradicionais, além de serem mais fáceis de lavar e de terem uma maior durabilidade.

Tenha como lema otimizar a limpeza e ser sustentável!

Boas Limpezas!