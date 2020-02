Segurança Alimentar & Controlo de Pragas

O controlo de pragas é um pré-requisito fundamental do HACCP, pois as pragas podem colocar em causa a saúde pública, mas também constituem um risco em termos de segurança alimentar, em conjunto com a contaminação de alimentos destinados a consumo humano e a disseminação de doenças e bactérias que podem originar intoxicação alimentar.

A prevalência de pragas na proximidade de humanos e resíduos de animais, alimentos e meio ambiente humanos, cria a possibilidade destas agirem como vetores da doença, possibilitando a contaminação cruzada, uma vez que podem excretar ou transferir patógenos, incluindo Salmonella, E. Coli, Campylobacter e Listeria.

A legislação de higiene alimentar (HACCP) afirma que as empresas de produção, transformação, armazenagem e/ou distribuição de géneros alimentícios, devem garantir a proteção contra pragas e ter procedimentos adequados para garantir o controlo das mesmas.

Tipos de pragas

Existem 3 grupos principais de pragas que são encontradas em empresas da áreas alimentar:

-Roedores - ratos murganhos

-Insetos - baratas, formigas, moscas, insetos de produtos armazenados, etc.

-Aves - pombos, gaivotas, etc.

Sinais

Identifique sinais de infestação numa base regular – em poucos dias uma infestação poderá passar para fora do controlo.

Os sinais de infestação incluem:

-Presença de pequenos excrementos ou fezes de roedores em armários e equipamentos

-Presença de ovos de baratas, que são frequentemente encontrados nos armários e armazéns

-Evidência de buracos

-Objetos ou embalagens roídas

-Marcas oleosas ao longo das paredes

-Manchas de urina

-Vestígios de insetos (ex: asas)

-Cheiro intenso a excesso de humidade (mofo) onde existem infestações

-Ver vermes vivos, especialmente dentro dos armários ou em áreas escuras

Prevenção

Boa higiene e arrumação! A melhor maneira de lidar com pragas, é exclui-las das suas instalações completamente!

Existem 2 etapas essenciais para a prevenção:

1-Remover os atrativos

Examine todos as áreas de manuseamento e armazenamento de alimentos regularmente

A limpeza deve ser feita regularmente, incluindo em áreas de difícil acesso, como por baixo, envolvente de equipamentos e áreas interiores dos equipamentos

Limpe imediatamente eventuais derrames

Armazene embalagens de alimentos secos anteriormente abertas, em recipientes com sistema de fecho (ex: caixa com tampa)

Não coloque alimentos na proximidade do chão

Verifique se há danos nas embalagens dos alimentos antes da sua armazenagem

Verifique se os contentores de lixo têm tampas firmemente ajustadas

Verifique se a área onde armazena o lixo está devidamente higienizada

Evite acumulação de papel/cartão e equipamento desnecessário

Faça uma rotação de stock de alimentos armazenados

Alimentos e bebidas não devem ser deixados desprotegidos durante a noite, evitando deixá-los à disposição das pragas, alimentos, água e locais onde possam se abrigar

Verifique as entregas dos fornecedores, quanto a sinais de atividade de pragas

Verifique se os seus colaboradores conhecem o procedimento para relatar quaisquer sinais de atividade de pragas.

2-Bloquear o acesso

Selar e isolar todas as fendas e furos no exterior das edificações, incluindo nos pontos de entrada para canalizações, selando ou preenchendo as aberturas em torno das portas e janelas

Instale redes de proteção nas janelas e portas, sempre que necessário

Preencha quaisquer fissuras nas paredes, pisos e tetos que possam fornecer abrigo a insetos.

Como consultores, analisamos as necessidades de cada propriedade, elaborando um plano personalizado e adequado a cada situação.

O controlo de pragas é muito mais do que apenas verificar armadilhas, logo o suporte técnico e colaboração é fundamental, assim como, as comunicações entre os técnicos de serviço e o cliente.

A Extermínio - Higiene Controle, Lda, é especialista na área de controlo de pragas urbanas e agrícolas, incidindo especificamente, no controlo preventivo e corretivo das pragas que afetam o nosso quotidiano.

Efetuamos diagnóstico gratuito a qualquer situação de infestação!

Telefone: 291 930 500

www.exterminio.pt

Em prol do Ambiente e Saúde Publica desde 1990.