Segunda edição do seminário ‘Nascer...Crescer...e Ser Feliz!’ realiza-se a 19 e 20 de Dezembro

O segundo seminário ‘Nascer...Crescer...e Ser Feliz!’, organizado pela Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (UMa) com vista à troca de conhecimentos e experiências entre a comunidade científica, profissionais e estudantes nas várias áreas da saúde, educação e serviço social, realiza-se nos dias 19 e 20 de Dezembro, no Edifício da Reitoria da (UMa), ao Colégio dos Jesuítas.

A iniciativa pretende contribuir para o aumento da literacia em saúde e para a optimização do potencial individual de cada pessoa, tornando-a útil e produtiva à sociedade em que vive.

A sessão de abertura está marcada para as 9h30, com a presença do Reitor da UMa, José Carmo, do Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, e da Presidente da Escola Superior de Saúde, Isabel Fragoeiro.

O programa está dividido em seis mesas temáticas, a decorrer ao longo dos dois dias. Para 19 de Dezembro, entre as 10h e as 15h30, serão abordados temas como a Compaixão nos Cuidados de Saúde, Sexualidade no Feminino, P.A.I.S.: Percursos com Adversidades, Incertezas e Sucessos, Contributo da Saúde Escolar para a Literacia em Saúde do Cidadão, Controle da Dor na Vacinação, e Banco de Urgência Pediátrico: Avaliação da Criança na Triagem.

No último dia do evento, 20 de Dezembro, o seminário decorre das 9h30 às 12h30, para debater temas como a Formação de Jovens para a Ética e Solidariedade, Parentalidade Positiva em Bebés Prematuros, Haptonomia na Gravidez, Estratégias na Intervenção Precoce, e Intervenção do Enfermeiro no Serviço de Oncologia Pediátrica da RAM.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, até ao dia 18 de Dezembro, através do endereço https://tinyurl.com/2seminarioESS