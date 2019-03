SEF reforça atendimento na Loja do Cidadão para ajudar os luso-descendentes

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai reforçar os recursos humanos na Região, para dar reposta ao aumento do fluxo de solicitações por parte de emigrantes e luso-descendentes que têm regressado na Venezuela.

O anúncio foi feito ontem pelo director do SEF na Madeira, Jorge Faustino, ao Núcleo de Emigrantes do PSD e ao Grupo Parlamentar do PSD/M na ALRAM, durante uma reunião naquele Serviço.

“Levantamos algumas questões e inquietudes que estão a afectar os luso-descendentes que regressam da Venezuela à Madeira”, salientou no final do encontro a porta-voz do Núcleo de Emigrantes Social-democrata, Ana Bracamonte, adiantando que as respostas foram “positivas”.

“Está previsto a nível nacional a entrada de 147 novos funcionários, e nós esperamos que esse reforço tenha alguma incidência nos Serviços Regionais para diminuir, de alguma forma, a duração dos processos de obtenção de vistos de residência”, explicou a dirigente social-democrata, que apresentou um pacote de propostas a Jorge Faustino tendo em visto o melhoramento no atendimento.

A inclusão de informação em língua castelhana no site do SEF; a disponibilização ao público de flyers informativos no Balcão de Atendimento na Loja do Cidadão; e a realização de acções de esclarecimento dirigidas à população, foram algumas das propostas apresentadas, as quais foram acolhidas pelo director regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Ana Bracamonte frisou que muitos dos problemas têm origem na falta de informação disponibilizada às pessoas, que muitas vezes não conhecem os processos burocráticos, tendo reportado ainda alguns problemas no atendimento do Call Center do SEF, esparando agora a concretização das propostas apresentadas.