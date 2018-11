Secundária de Machico contra a abstenção nas eleições europeias

A escola Básica e Secundária de Machico juntou-se, esta segunda-feira, à luta contra a abstenção nas eleições europeias do próximo dia 26 de Maio de 2019 em mais uma sessão do ‘Roteiro das Eleições’ dinamizado por Marco Teles do Centro Europe Direct da Madeira, integrado no concurso ‘A minha Voz na UE’.

As alunas começaram por lembrar que estas são as únicas eleições para as instituições europeias em que os cidadãos podem eleger os seus representantes e apelaram aos colegas presentes na conferência para votar e levar essa mensagem para amigos e família. Convidaram ainda os colegas a expressar a sua opinião sobre o futuro da União Europeia.

Marco Teles mostrou que a votação nas eleições europeias tem vindo a diminuir desde as primeiras eleições em 1979, facto que é necessário inverter pois não devemos deixar os outros decidir o nosso futuro.

A equipa da escola de Machico propõem-se levar a mensagem das eleições europeias a cerca de meio milhar de pessoas.