Secretaria Regional de Inclusão e Cidadania organiza comemorações do 1 de Maio e 1 de Julho

O Conselho do Governo, reunido em plenário, esta quinta-feira, dia 27 de Fevereiro, incumbiu a Secretaria Regional de Inclusão e Cidadania da organização das comemorações do ‘Dia do Trabalhador’, do ‘Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses’ e ainda do ‘Dia da Revolta da Madeira’.

Foi igualmente aprovada uma resolução que reconhece a importância da alienação ou oneração de lotes e pavilhões dos parques concessionados à Madeira Parques Empresariais (MPE).

Nos mesmos termos, autorizou ainda a alienação pela MPE de um prédio urbano, terreno destinado a construção, com a área de 1.425 m2, no Parque Empresarial da Camacha.