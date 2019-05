Secretaria da Saúde desenvolve campanha ‘Desafio Mundo Sem Tabaco’

A Secretaria Regional da Saúde, através do Instituto de Administração da Saúde, associa-se às comemorações do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala a 31 de Maio, através da Campanha regional ‘Desafio Mundo Sem Tabaco’, integrada no movimento ‘Eu Escolho Saúde. Não Tabaco’. O objectivo passa por sensibilizar para os malefícios do consumo do tabaco e sinalizar os riscos associados.

O IASAÚDE, IP-RAM, através da Unidade Operacional de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências vai desenvolver, esta sexta-feira, várias acções de sensibilização/formação dedicadas a jovens sobre os malefícios do consumo do tabaco.

O Instituto Profissional de Transporte e Logística da Madeira, acolhe o projecto pelas 9h30 e a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a partir das 15h15.

Desde 28 de maio, estão a ser disponibilizadas mensagens de sensibilização no interior dos autocarros da Empresa Horários do Funchal.