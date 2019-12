Sara Cerdas em debate sobre Inteligência Artificial na Saúde em Portugal e na Europa

A eurodeputada madeirense Sara Cerdas participa, amanhã, dia 20 de Dezembro, como oradora no ‘Debate sobre a transição digital e Inteligência Artificial na Saúde em Portugal e na Europa’, promovido pelo Ministério da Saúde e dinamizado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada socialista, também será oradora, sendo o debate moderado por Rodrigo Pratas, jornalista da SIC.

O evento intitulado ‘Inteligência Artificial e Robótica – Transição Digital na Saúde’, tem como objectivo impulsionar a discussão sobre a transição digital, através de uma partilha de opiniões e conhecimentos com vários representantes de entidades, especialistas e agentes políticos, assim como preparar a próxima edição de Portugal eHealth Summit, agendado para Março do próximo ano.

No âmbito do seu trabalho no Parlamento Europeu, Sara Cerdas tem destacado a digitalização em saúde como uma das suas prioridades. Esta semana, inclusive, viu a resolução em que é autora ‘Transformação digital dos serviços de saúde e de prestação de cuidados’, ser aprovada em plenário. Resolução esta que visa “alavancar a visão e estratégia para a transformação digital dos sistemas de saúde dos Estados-Membros da União Europeia”.

Na mesma linha, o Programa do XII Governo Constitucional do Partido Socialista prevê uma transição digital nos próximos anos ao nível da saúde, bem como o Parlamento Europeu está comprometido em priorizar esta área, destaca uma nota do gabinete da eurodeputada.