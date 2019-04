Sara Cerdas elogia trabalho do PS Ponta do Sol

A candidata do Partido Socialista-Madeira ao Parlamento Europeu esteve, durante o dia de hoje, no concelho da Ponta do Sol em contactos com a população. Depois de ter passado pelas diferentes freguesias do concelho, sempre acompanhada pela presidente da edilidade local, Sara Cerdas aproveitou para elogiar o trabalho dos autarcas socialistas em prol das populações, destacando o trabalho de Célia Pessegueiro na Ponta do Sol, o qual, frisou “melhora o dia-a-dia dos ponta-solenses”.

Os contactos que foi e pretende continuar a efectuar servem, nas palavras da candidata socialista, para perceber também “como é que o trabalho a desenvolver na Europa pode ajudar a contribuir para a melhoria da qualidade de vida” da população.

Sara Cerdas salientou que as autarquias socialistas, de que é exemplo a Câmara da Ponta do Sol, “têm vindo a marcar a diferença nas políticas junto da população e enalteceu o trabalho de proximidade, como sejam as melhorias nas acessibilidades e nos espaços públicos, assim como as medidas sociais, entre as quais a atribuição de manuais escolares gratuitos”.

Neste campo, destacou o facto de a edilidade este ano lectivo já ter atribuído manuais escolares gratuitos a todos os alunos das escolas da Ponta do Sol até ao 9.º ano e de, no próximo ano lectivo, a câmara municipal pretender estender esta medida até ao 12.º ano. Uma série de exemplos “muito importantes”, sendo que “outras autarquias deviam também imitar o sucesso da Ponta do Sol”.