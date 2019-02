Sara, a candidata nadadora que sonhou ser pintora e cozinheira

A candidata indicada pelo PS-M às Europeias deste ano foi várias vezes notícia no DIÁRIO. Sempre por ser nadadora de referência.

Sara Cerdas chegou mesmo a ser apresentada como um verdadeiro exemplo de dedicação quando conciliava treinos bidiários de natação, três vezes por semana, começando às 6h30, no Clube Naval do Funchal, com as aulas na Escola Secundária Francisco Franco. Em Outubro de 2007, a revista do DIÁRIO destacava os feitos da jovem madeirense e os bons resultados, académicos e desportivos. Na altura, Sara, especialista em provas de mariposa e crowl, detinha 21 recordes regionais, 1 recorde nacional, 9 medalhas a nível nacional e 2 internacionalizações.

Na conversa de então, Sara Cerdas, revelava a estratégia para ser boa atleta e boa aluna, uma simbiose possível que permitia concretizar um sonho de menina. “Quis ser pintora de prédios, cozinheira mas na Primária já queria ser médica”, referia.

Acompanhada de Catarina Oliveira, também nadadora do Clube Naval do Funchal, ambas recém-entradas na Universidade para cursarem Medicina, há 12 anos garantia que a natação fê-la ser melhor estudante. “A disciplina que a prática desportiva obriga foi muito importante”, garantia Sara, enquanto Catarina apontava a “responsabilidade e a organização das tarefas diárias” como fundamentais para o bom desempenho escolar. “Quem tem muito tempo livre é capaz de deixar alguma coisa para o dia seguinte, nós não podíamos facilitar, éramos obrigadas a cumprir tudo dia a dia”, acrescentava.

Levantar cedo não era problema. “Chegámos às aulas mais despertas”. “Nunca tivemos uma negativa”. “E nunca nos privamos de nada”, garante.

No percurso de sacrifício e de realização na natação, Sara destacava o apoio dos pais, ambos desportistas. O pai Ramon Cerdas era treinador de natação e a mãe, antiga basquetebolista do CAB. Mas também do treinador, Elmano Freitas que recorda com saudade o desempenho de Cerdas.

Sara Cerdas “é um exemplo de talento”

Elmano Freitas foi um dos responsáveis pelo sucesso de Sara Cerdas, aquando da passagem desta madeirense pela natação, enquanto jovem e não tem dúvidas que o talento demonstrado na modalidade, está ‘vivo’ na sua vida actual em termos profissionais.

“Foi um prazer enorme ter a Sara com atleta, numa altura em que o pai, Ramon Cerdas, integrava o departamento técnico do Clube Naval do Funchal juntamente comigo. Era uma nadadora talentosa, boa atleta, grande lutadora e uma pessoa sempre responsável”, começou por afirmar o actual técnico da natação Clube Naval do Funchal, quando questionado pelo DIÁRIO acerca da escolha da madeirense, de 29 anos, pelo PS-M para a lista nacional dos socialistas nas eleições para o Parlamento Europeu.

“Sempre foi uma pessoa correcta, amiga, leal e com talento, pelo que não tenho dúvidas de que continua a ter essa postura na sua vida profissional, desempenhando com sucesso e brilho os desafios que lhe vão aparecendo pela frente”, concluiu o treinador madeirense que quis reforçar ainda as conquistas da sua antiga atleta, com títulos regionais, nacionais, recordes absolutos e de categoria da Madeira, bem como o facto de ter sido internacional em representação da selecção portuguesa da modalidade.