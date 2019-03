Sala cheia para debater ‘Os Madeirenses no Futuro’

É com uma sala completamente cheia que já começou a conferência ‘Os madeirenses no futuro’, uma organização da Secretaria Regional da Educação e do DIÁRIO de Notícias que, nos últimos anos, têm promovido as ‘conferências do Casino’ para debater a relação entre a Educação e a sociedade.

O tema deste ano é a evolução demográfica e as consequências na ocupação do território, mercado de trabalho, qualidade de vida da população idosa e os efeitos na escola.

O primeiro orador é Ricardo Oliveira, director do Diário de Notícias que fará uma intervenção com o título ‘Quantos seremos e como ocuparemos o território?’.