Saiba quais serão os condicionamentos ao trânsito no Funchal devido à Corrida dos Professores

É já esta sexta-feira que se realiza a ‘2ª Corrida Nacional dos Professores’, na baixa do Funchal, pelo que a Câmara Municipal prevê alguns condicionamentos ao trânsito entre as 19h30 e as 20h45.

Entre as 19h30 e as 19h35 estará condicionado o trânsito devido à passagem dos atletas na zona da Ponte da Cabouqueira.

Entre as 20h e as 20h45 haverá várias interrupções de trânsito desde a Rua das Maravilhas até à Rua dos Ferreiros, passando pela Praça do Município. Conheça a lista completa no ficheiro em anexo.

A proibição de estacionamento nas docas da Avenida Sá Carneiro, Avenida do Mar, bem como de vários estacionamentos nessas proximidades estará em vigor desde as 19h30 até às 20h45.